Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá: eddig nem látott fotó került elő Orbán Viktorról Kaposváron

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 11:43 / FRISSÍTÉS: 2026. január 24. 12:13
Háborúellenes Gyűléskaposvár
A kaposvári Háborúellenes gyűlésen egy érdekes kép került elő. Orbán Viktor fiatalon...

Idén a második Háborúellenes Gyűlés Kaposvárra érkezett. Ahogy az lenni szokott, a helyszínre várják Orbán Viktort is, aki most a Lázárinfó keretein belül válaszol a kérdésekre.

Ismét teltház köszöntötte a résztvevőket, fergeteges a hangulat. A helyszínen készült képek között kiszúrtunk egyet, ami igazi kuriózum: Orbán Viktort ábrázolja fiatalon...

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. 
Fotó: MW

Megmutatjuk közelebbről is:

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu