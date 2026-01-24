Hoppá: eddig nem látott fotó került elő Orbán Viktorról Kaposváron

Idén a második Háborúellenes Gyűlés Kaposvárra érkezett. Ahogy az lenni szokott, a helyszínre várják Orbán Viktort is, aki most a Lázárinfó keretein belül válaszol a kérdésekre.
Ismét teltház köszöntötte a résztvevőket, fergeteges a hangulat. A helyszínen készült képek között kiszúrtunk egyet, ami igazi kuriózum: Orbán Viktort ábrázolja fiatalon...
Megmutatjuk közelebbről is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.