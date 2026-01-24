Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
"Bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt" - hidegrázós videót osztott meg Kassai Lajos

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 21:07
Kassai Lajos, a modern kori lovasíjászat megalapítója a hazaszeretetről, a párbeszéd fontosságáról, szülővárosa szépségeiről beszélt.

Van egy markáns filozófiám: nagyon szeretem a hazámat, de soha nem fordulok szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak, mint én. Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt”

– fogalmazott a modern kori lovasíjászat megalapítója.

 

