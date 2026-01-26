Gigaberuházás Dunaföldváron: Robotok és új munkahelyek a magyar papírkirálynál!

Komoly gazdaságélénkítő beruházást indítottak el Dunaföldváron: 2026. január 20-án ünnepélyes keretek között, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részvételével kezdetét vette a Vajda-Papír Csoport történetének egyik legmeghatározóbb fejezete. A magyar családi tulajdonban lévő vállalat egy több mint 70 milliárd forintos beruházás keretében gondoskodhat arról, hogy a magyar és számtalan külföldi háztartások egyikében se fogyjon ki a papírtörlő, a papírzsebkendő vagy toalettpapír.

Európa egyik legmodernebb higiéniai papíripari központját bővíti a Vajda-Papír beruházás. Fotó: Vajda-Papír Csoport

Robotok és új munkahelyek is a Vajda-Papír Csoportnál: Ez a jövő!

A beruházás egyik legizgalmasabb eleme egy teljesen automatizált magasraktár, amely 44 ezer raklapot tud kezelni – mindezt emberi beavatkozás nélkül! De ne higgyük, hogy a gépek elveszik a munkát: a fejlesztéssorozat összesen 64 új munkahelyet teremt, amiből 50-et közvetlenül az új dunaföldvári gyártócsarnok és logisztikai központ biztosít.

A Vajda-Papír Csoport Magyarország piacvezető higiéniaipapír-gyártója, egy igazi magyar sikersztori. A családi tulajdonban lévő vállalat mára több mint 30 országba exportál, termékeik Skandináviától a Karib-térségig mindenhol ismertek. Csoportszinten több mint 700 munkavállalót foglalkoztatnak. A cég elkötelezett a fenntarthatóság mellett, saját gyártású alappapírral és folyamatos innovációkkal erősítik a magyar gazdaságot.

A kormány is a projekt mellé állt: a gigantikus, 70,8 milliárdos fejlesztéshez 24,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az állam.Ez az összeg nemcsak a gépeket és a falakat finanszírozza, hanem a dolgozók képzését és a környezetbarát, napelemes energiaellátást is. Vajda Attila, a cég alapító-ügyvezetője elárulta:

a cél az, hogy Magyarország önellátó legyen higiéniai papírból. Az új gépekkel évi 30 ezer tonnával nő a kapacitás, így az Ooops! márkájú termékek még több európai és tengerentúli bolt polcán ott lesznek. A cég szárnyal: 2025-ben már 75 milliárdos árbevételt ért el, ami bizonyítja, hogy a magyar szakértelem világszínvonalú.

Vajda Attila, a Vajda-Papír Csoport alapító ügyvezető igazgatója. Fotó: Vajda-Papír Csoport

Dunaföldváron tovább épül Európa egyik legmodernebb papíripari központja, amely nemcsak munkát ad, de zöld energiával és high-tech megoldásokkal mutat utat a jövőbe.