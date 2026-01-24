“Erőszakos sudribunkó”: Ez a véleménye a Tisza Pártnak a saját jelöltjéről

Országos kockázatnak, "erőszakos sudribunónak", "narcisztikus, bántalmazó alaknak" nevezte egy belső dokumentumban a saját jelöljét a Tisza Párt! A dokumentumot, ami lényegében egy "kockázatelemzés", egy ismeretlen e-mail címről juttatták el a Bors szerkesztőségébe.

A saját minősítésük szerint Csatári Ernő a párt Somogy megyei képviselőjelöltje nagy veszélyt jelent a Tisza Pártra. Szerintük nárcisztikus és bántalmazó vezetési stílusával elüldözi magától az aktivistákat. Azt állítják, hogy bár helyesen írni sem tud, a pénze miatt lett a Tisza somogyi arca a kétes hátterű üzletember. Még azt is leírják a Tisza-dokumentumban, hogy Csatári csak azért tűzte ki a luxusjachtjára a „rendszerváltás” zászlaját, mert reméli, hogy végre leszáll róla a NAV és Magyar Péter segítségével tovább bővítheti balatoni szálloda-birodalmát, a Smeraldo-luxusaparmanokat.

"Erőszakos sudribunkó", "narcisztikus, bántalmazó alak"?

A választóknak így próbálja eladni magát Magyar Péter egyik kedvence:

„Csatári Ernő 50 éves, két kislány édesapja, szállodaigazgató.

Vállalkozását 26 éve alulról építette fel: kétkezi munkától, bádogosságtól és vendéglátástól jutott el saját lemezgyárának vezetéséig, majd Siófokon a szálláshely-szolgáltatásig. Büszke arra, hogy a Balatonon elsőként hozta létre a Cafe Frei franchise-t.”

„Családjával korábban kétlaki életet terveztek Spanyolországban, ám Magyar Péter megszólalásai és érvei annyira meggyőzték, hogy azonnal hazaköltöztek, mert úgy érezte: most lehet igazán tenni a hazáért és a gyermekeik jövőjéért.”

Korábban több cikk is született Csatári Ernő gyors meggazdagodásáról és kiterjedt érdekeltségeiről (Smeraldo luxusapartmanok és wellness-hotel, Baobab penthouse-hotel, siófoki Cafe Frei), de még inkább a botrányairól, mint amikor például fellökte a HírTV riporterét.

Csatári akár egy testőr követi Magyar Péter, ha kell fellöki a riportereket...

Mindezt a Tisza vezetősége is kockázatként értékeli a Borshoz elküldött belső dokumentum alapján, ami pozitívumként csak annyit tud Csatári mellett felhozni, hogy van pénze és bizonyos fokú szervezőkészsége. De aztán gyorsan hozzáteszik, hogy a múltja és kiállhatatlan személyisége a Tisza országos kampányára is veszélyt jelenthet.