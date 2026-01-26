Szijjártó Péter korábban már elmondta: Magyarország bírósági eljárást indít a jogi csalással született REPowerEU-rendelet ellen. Most Orbán Viktor is megszólalt az esetről.

Orbán Viktor

Fotó: MW

"Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza.

A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet.

A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!" - írta posztjában a magyar miniszterelnök.