Mi vár ránk 2026-ban? Választások, családi pótlék, adókedvezmények

Más országokban baljós jövőt jósolnak a háborús pszichózis terjedése miatt, hazánkban pedig emiatt is fontos tétje lesz az áprilisi választásoknak. Vannak azonban olyan intézkedések, amelyek biztosan érvényben lesznek jövőre. Nézzük meg, mi mindent tartogat számunkra 2026!

Mi mindenre számíthatunk 2026-ban? / Képünk illusztráció. Fotó: tsyhun

Még érvényben az árrésstop

A kormány novemberben további termékekre terjesztette ki az árrésstopot, amely a tervek szerint február 28-ig érvényben marad. Az olyan termékek, mint a marha-fehérpecsenye, marhafelsál, sertés májas és sertésmájkrém, valamint egyes gyümölcsök, mint az alma, körte, szilva, szőlő, továbbá bizonyos zöldségek – fejes káposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika – is belekerültek az árréscsökkentett termékek sorába. Mindemellett a bébiételek is rákerültek erre a listára.

A 2026-os választások: háború vagy béke?

Az áprilisi választás több szempontból is sorsdöntő lesz a magyarok számára. Nem csupán arról dönthetünk, hogy egy nemzeti kormányt vagy egy brüsszeli kormányt akarunk hatalmon látni, de a háborús politikáról is dönthetünk: olyan kormányzást akarunk, amely belerángatná Magyarországot a háborúba, vagy egy békepárti vezetést választunk, amely kiáll a háborúpárti brüsszeli vezetés ellen.

@borsonline_aktualis Háború felé tart Európa – ne vigyék meghalni a gyerekeinket! ♬ eredeti hang borsonline_aktualis

Családi pótlék, családi adókedvezmények

Mint arról korábban is írtunk, a 2026-os év családi pótléka január 6., kedden kerül utalásra. A banki jóváírás egy munkanappal később is megtörténhet, míg a postai kézbesítést választók január 8. és 10. között számíthatnak az összeg megérkezésére.

Mindemellett január 1-től léptek életbe a családi adókedvezmények.

Háborús készültség, ukrán hadikölcsön

A szomszédunkban továbbra is háború zajlik. Nyugaton már több országban is készülnek arra, hogy bevonódjanak, Horvátországban már be is vezették a sorkatonai kötelezettséget, az Európai Unió pedig 2030-as céldátummal készül háborúzni.

Mindeközben a magyar kormány minden erejével törekszik arra, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból. Az EU-csúcson azt is sikerült elérni, hogy Csehország és Szlovákia mellett Magyarország is kimaradt abból, hogy hadikölcsönt adjon Ukrajnának. Ezzel Magyarország mintegy 400 milliárd forint hadikölcsöntől menekült meg.