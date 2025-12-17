Később jön, mint szokott: ekkor érkezik a januári családi pótlék

Nem késik, csak a naptár miatt későbbre esik a januári családi pótlék utalása 2026-ban, mint a korábbi években.

A munkanapok alakulása miatt ekkor érkezik a januári családi pótlék Fotó: Unsplash

Mikor érkezik a januári családi pótlék?

Az év első családi pótléka minden alkalommal január második munkanapján kerül utalásra. A kincstár közlése szerint 2026-ban ez január 6., kedd – hiszen január 1., csütörtök ünnepnap, 2., péntek pedig pihenőnap, amikor a hivatalok, posták, rendelőintézetek, de az üzletek is szombati munkarend szerint működnek. A banki jóváírás egy munkanappal később is megtörténhet, míg a postai kézbesítést választók január 8. és 10. között számíthatnak az összeg megérkezésére – írja a Délmagyar oldala.

A családi pótlék összege így alakul:

az egygyermekes családok 12200 forintot kapnak

az összeg egyedülálló szülő esetén 13700 forint

a kétgyermekes családok gyermekenként 13300 forintot kapnak

az összeg egyedülálló szülő esetén gyermekenként 14800 forint

a három vagy több gyermeket nevelő családok 16000 forintra jogosultak gyermekenként

az összeg egyedülálló szülő esetén gyermekenként 17000 forint.

2026. január 6-án kerül utalásra nem csak a családi pótlék, de a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is.