Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Később jön, mint szokott: ekkor érkezik a januári családi pótlék

családi pótlék
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 13:20
januárátutalás
Mutatjuk, mikor számíthatnak az első 2026-os összegre a családok. Picit későbbre esik a januári családi pótlék utalása, mint szokott.

Nem késik, csak a naptár miatt későbbre esik a januári családi pótlék utalása 2026-ban, mint a korábbi években. 

A munkanapok alakulása miatt ekkor érkezik a januári családi pótlék
A munkanapok alakulása miatt ekkor érkezik a januári családi pótlék Fotó: Unsplash

Mikor érkezik a januári családi pótlék?

Az év első családi pótléka minden alkalommal január második munkanapján kerül utalásra. A kincstár közlése szerint 2026-ban ez január 6., kedd – hiszen január 1., csütörtök ünnepnap, 2., péntek pedig pihenőnap, amikor a hivatalok, posták, rendelőintézetek, de az üzletek is szombati munkarend szerint működnek. A banki jóváírás egy munkanappal később is megtörténhet, míg a postai kézbesítést választók január 8. és 10. között számíthatnak az összeg megérkezésére – írja a Délmagyar oldala.

A családi pótlék összege így alakul:

  • az egygyermekes családok 12200 forintot kapnak
  • az összeg egyedülálló szülő esetén 13700 forint
  • a kétgyermekes családok gyermekenként 13300 forintot kapnak
  • az összeg egyedülálló szülő esetén gyermekenként 14800 forint
  • a három vagy több gyermeket nevelő családok 16000 forintra jogosultak gyermekenként
  • az összeg egyedülálló szülő esetén gyermekenként 17000 forint.

2026. január 6-án kerül utalásra nem csak a családi pótlék, de a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu