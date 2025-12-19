Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Segítünk, ahol tudunk!

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 16:05
EU-csúcsvideó
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Új videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, az EU-csúcsot követően. A kormány korábban jó híreket osztott meg, miszerint elkerültük a közvetlen háborús veszélyt, Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében és újraindult a V3.

Orbán Viktor Brüsszelben, 2025 december, MTI
Új videót posztolt Orbán Viktor / Fotó: MTI

Ezt írta Orbán Viktor

Segítünk, ahol tudunk!

- jegyezte meg a felvétel mellett a miniszterelnök.

 

