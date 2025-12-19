Orbán Viktor: Segítünk, ahol tudunk!

Új videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, az EU-csúcsot követően. A kormány korábban jó híreket osztott meg, miszerint elkerültük a közvetlen háborús veszélyt, Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében és újraindult a V3.
Segítünk, ahol tudunk!
- jegyezte meg a felvétel mellett a miniszterelnök.
