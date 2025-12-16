Orbán Viktor: Béke vagy háború a 2026-os választás tétje

"Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz. Ez a 2026-os választás tétje!" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor, megidézve a negyedik Háborúellenes Gyűlésen, Mohácson, valamint később, a Patriótának adott interjútában elhangzott szavait.

"Most derül ki, hogy a háború ügyében is igazunk volt. Hiba volt beállni Ukrajna mögé, hiba volt Ukrajnába küldeni azt a rengeteg fegyvert, pénzt. Az egész stratégia elhibázott volt. Ez nem a mi háborúnk" - magyarázza a megosztott videóban Orbán Viktor, kiemelve: Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, ellenben Magyarországgal, mi ugyanis a kezdetektől fogva a béke oldalán állunk.

Ezért a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás Magyarországon. Most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében. Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz

- húzta alá.