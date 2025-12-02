Tiszás megszorító csomag: elég egy rossz döntés, és valósággá válhat - videó

Nem véletlenül mondták a Tisza Párt vezetői, hogy a választásokig nem beszélhetnek semmiről, hiszen akkor megbuknak. Zsigó Róbert Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese Facebook-videóban hívta fel a figyelmet, hogy ha nem vigyázunk, egy kemény, baloldali megszorításnak eshet áldozatául a magyar nyugdíjrendszer.
A napokban került nyilvánosságra a Tisza Párt megszorító csomagja. Nem is csoda, hogy ezt el akarták titkolni a választásokig, hiszen ha az emberek ezt részletesen megismernék, a párt azonnal elbukna. A tervük minden dolgozót és minden nyugdíjast érint, és közvetlen veszélyt jelent. A Tisza ugyanis meg akarja adóztatni a mai nyugdíjasokat, a jövőbeni nyugdíjasokat, és megszüntetné az állami nyugdíjellátást.
Zsigó Róbert leleplezte a Tisza Párt tervét, felhívva a figyelmet, hogy a munka után járó nyugdíj is veszélybe kerülhet.
A Tisza Párt lényegében teljesen felszámolná azt a rendszert, amely ma garantálja, hogy évtizedek munkája után mindenki kapjon nyugdíjat. Ők azt akarják, hogy az állam vonuljon ki a nyugdíjak mögül, és a dolgozók kötelezően külföldi magánpénztárakba fizessenek. Vagyis a nyugdíjvagyon átkerülne magánbiztosítókhoz, pénzügyi csoportokhoz. Egy ilyen rendszerben csak ők járnának jól, nem az emberek.
– fogalmazott Zsigó Róbert. Kiemelte azt is, hogy a baloldal mindig készségesen hajt be pénzt emberektől Brüsszel és a külföldi pénzcsoportok elvárása szerint. Az államtitkár kitért a következményekre és a nyugdíjak megadóztatására is.
Először is: többet vonnának le a fizetésekből. A kötelező magánbefizetés és az új szolidaritási díj együtt 12,5-17%-os elvonást jelentene már az első naptól. Másodszor: teljes bizonytalanságot hoznának. Az emberek pénze nem egy stabil állami rendszerbe menne, hanem olyan pénzügyi csoportokhoz, amelyek üzleti alapon működnek. Ha rosszul megy a tőzsde, ha bedől egy befektetés, akkor az emberek is buknak. Nincs garancia arra, hogy ki, mennyit kapna nyugdíjként. Ha ez a terv megvalósul, eltűnik a magyar emberek nyugdíjbiztonsága. Évtizedek munkája után mindenki a tőzsde és a magánpénztárak kénye-kedvétől függene.
A Tisza előkészítette a nyugdíjak megadóztatását is; 20 százalékos nyugdíjadót vetnének ki az öregségi és az özvegyi nyugdíjakra is, ez pedig egy átlag nyugdíjasnak havi 49 ezer forintos elvonást jelentene.
Ez a Tisza csomag; egy kemény, baloldali megszorítás. Többet elvenni a dolgozóktól, kevesebbet hagyni a nyugdíjasoknak és semmilyen biztonságot nem adni cserébe. Elég egy rossz döntés, és mindez valósággá válhat.
– zárja meglátásait Zsigó Róbert.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.