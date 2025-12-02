Tiszás megszorító csomag: elég egy rossz döntés, és valósággá válhat - videó

Nem véletlenül mondták a Tisza Párt vezetői, hogy a választásokig nem beszélhetnek semmiről, hiszen akkor megbuknak. Zsigó Róbert Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese Facebook-videóban hívta fel a figyelmet, hogy ha nem vigyázunk, egy kemény, baloldali megszorításnak eshet áldozatául a magyar nyugdíjrendszer.

Magyar Péter és a Tisza Párt megszorító csomagja közvetlen veszélyt jelent mindenkire

A Tisza Párt megszorító csomagja – egy rossz döntés és mindez valósággá válhat

A napokban került nyilvánosságra a Tisza Párt megszorító csomagja. Nem is csoda, hogy ezt el akarták titkolni a választásokig, hiszen ha az emberek ezt részletesen megismernék, a párt azonnal elbukna. A tervük minden dolgozót és minden nyugdíjast érint, és közvetlen veszélyt jelent. A Tisza ugyanis meg akarja adóztatni a mai nyugdíjasokat, a jövőbeni nyugdíjasokat, és megszüntetné az állami nyugdíjellátást.

Zsigó Róbert leleplezte a Tisza Párt tervét, felhívva a figyelmet, hogy a munka után járó nyugdíj is veszélybe kerülhet.

A Tisza Párt lényegében teljesen felszámolná azt a rendszert, amely ma garantálja, hogy évtizedek munkája után mindenki kapjon nyugdíjat. Ők azt akarják, hogy az állam vonuljon ki a nyugdíjak mögül, és a dolgozók kötelezően külföldi magánpénztárakba fizessenek. Vagyis a nyugdíjvagyon átkerülne magánbiztosítókhoz, pénzügyi csoportokhoz. Egy ilyen rendszerben csak ők járnának jól, nem az emberek.

– fogalmazott Zsigó Róbert. Kiemelte azt is, hogy a baloldal mindig készségesen hajt be pénzt emberektől Brüsszel és a külföldi pénzcsoportok elvárása szerint. Az államtitkár kitért a következményekre és a nyugdíjak megadóztatására is.

Először is: többet vonnának le a fizetésekből. A kötelező magánbefizetés és az új szolidaritási díj együtt 12,5-17%-os elvonást jelentene már az első naptól. Másodszor: teljes bizonytalanságot hoznának. Az emberek pénze nem egy stabil állami rendszerbe menne, hanem olyan pénzügyi csoportokhoz, amelyek üzleti alapon működnek. Ha rosszul megy a tőzsde, ha bedől egy befektetés, akkor az emberek is buknak. Nincs garancia arra, hogy ki, mennyit kapna nyugdíjként. Ha ez a terv megvalósul, eltűnik a magyar emberek nyugdíjbiztonsága. Évtizedek munkája után mindenki a tőzsde és a magánpénztárak kénye-kedvétől függene.

A Tisza előkészítette a nyugdíjak megadóztatását is; 20 százalékos nyugdíjadót vetnének ki az öregségi és az özvegyi nyugdíjakra is, ez pedig egy átlag nyugdíjasnak havi 49 ezer forintos elvonást jelentene.

Ez a Tisza csomag; egy kemény, baloldali megszorítás. Többet elvenni a dolgozóktól, kevesebbet hagyni a nyugdíjasoknak és semmilyen biztonságot nem adni cserébe. Elég egy rossz döntés, és mindez valósággá válhat.

– zárja meglátásait Zsigó Róbert.