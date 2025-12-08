Jelentős támogatások segítik az MTA-t és a kutatókat

Az elmúlt időszakban olyan hírek keltek szárnyra, melyek szerint a magyar kormány elhanyagolja a Magyar Tudományos Akadémiát, valamint a hazai kutatói szférát, de a rendelkezésre álló adatok alapján ez nincs így. A vita egyik kiindulópontja az MTA és a Fiatal Kutatók Akadémiája közös 2025-ös felmérése volt, mely számos, a kutatókat érintő probléma – például a pályázati rendszer kiszámíthatatlansága és az életpálya bizonytalansága – meglétét rögzítette. Ugyanakkor önmagában a kutatói közérzet felmérése még nem ad teljes képet arról, hogy a kormány valóban elhanyagolta-e a tudományos szektort.

Támogatások erősítik az MTA-t és a kutatókat

Fotó: Ladóczki Balázs/vg.hu

Az egyik legfontosabb változás a kutatóhálózat működését érinti. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új törvényi keretet kapott, amely kiszabadította a szervezetet a korábbi bürokratikus kötöttségekből, és teljesítményalapú finanszírozást vezetett be.

A kormány vállalása szerint 2027-ig megduplázódik a hálózat támogatása, megközelítve az évi százmilliárd forintot,

mindezt hosszú távú, 25 éves keretmegállapodás és hatéves közfeladat-finanszírozási szerződések rögzítik. A megújult irányítási struktúra több világszínvonalú szakembert is bevont a döntéshozatalba, köztük nemzetközileg elismert kutatókat és a hazai innovációs szféra meghatározó szereplőit.

Bővül a tudományfinanszírozás is

A másik fontos ellenpélda a tudományfinanszírozás drasztikus bővülése. A Kutatási Alap és a Kutatási Kiválósági Tanács létrehozása óta a kiválósági alapú támogatások összege öt év alatt több mint kétszeresére nőtt, 47 milliárd forintra. Az OTKA-program helyébe lépő Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP) 2025-ben már 40 milliárd forintos kerettel működik, ami háromszorosa a 2023-as támogatási összegnek. A források célzottan támogatják a fiatal kutatókat: önálló kategóriát kaptak az induló pályázatokban, és a kutatási programokba kötelezően be kell vonni őket, versenyképes javadalmazással. Ez strukturális válasz a felmérés azon megállapítására, hogy a 40 év alatti kutatók az egyik leginkább bizonytalan csoportot alkotják.

A kutatásokra fordított állami források az elmúlt években megháromszorozódtak, a kutató-fejlesztők száma megduplázódott, a fiatal doktoranduszok száma 50 százalékkal nőtt.

A HUN-REN kutatóhálózatában 18 milliárd forintból átlagosan 30 százalékos béremelés valósult meg, így a kutatói átlagbér ma már bruttó 800 ezer forint fölött van, és a cél, hogy 2027-re meghaladja az évi bruttó egymillió forintot. Hasonló trendek láthatók az egyetemeken is, ahol a kutatói bérek jelenleg bruttó 600 ezer és 1,3 millió forint között alakulnak. Ezek a számok érdemben árnyalják azt az értelmezést, miszerint a kormány figyelmen kívül hagyná a kutatói réteg helyzetét.