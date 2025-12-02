Már szeptember elsejétől éreznék a nyugdíjasok a tiszás megszorítást

Már a választások után, szeptember elsejétől megkezdődnének a baloldali megszorítások, írja az Ellenpont. A Tisza Párt megszorító csomagja ezt a dátumot jelölte ki a magánnyugdíjpénztári befizetés kizárólagossá tételét a munkavállalók számára. Emellett az állam segítségét is megvonnák a nyugdíjaktól, amiket meg is adóztatnának – írja a Ripost.

A Tisza Párt már szeptembertől elkezdené a megszorításokat / Fotó: Ellenpont

Vészjósló dátum a Tisza Párt megszorító csomagjában – már a választások után kezdődnének a megszorítások

Korábban már írtunk a Tisza Párt megszorítási tervéről. Most azonban az Ellenpont értesüléseiből kiderült, hogy ezzel nem is várnának sokáig; a Tisza néhány hónappal a választás után, már 2026. szeptember 1-től az újonnan belépő munkavállalóknak kizárólag a magánnyugdíjpénztári befizetést tenné már csak lehetővé. Kezdetben minimum 10-15 százalékos befizetéssel. A "gazdasági konvergencia programnak" nevezett tervezetből kiderül, hogy óriási összegre, a GDP 40-50 százalékára számítanak néhány évtized alatt, ezt pedig a Tisza Párt körüli milliárdosok egyfajta eredeti tőkefelhalmozásnak tekintenék, vagyis elképesztő módon meg akarnak gazdagodni rajta.

Ennek a mértéke a kiszivárgott tervek szerint a bruttó bér minimum 10 százaléka, maximum 15 százaléka (ezenfelül lenne egy 2,5 százalékos "szolidaritási nyugdíjjárulék", vagyis az eddigi 10 százalékos nyugdíjjárulék 12,5-17,5 százalékra nőne).

A Dálnoki Áron vezetésével, Surányi György és Felcsuti Péter közreműködésével készített megszorító csomagból látszik, hogy Magyar Péterék teljesen szétvernék a jelenlegi társadalombiztosításon, szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszert és a helyét szinte teljes mértékig a kötelező magánnyugdíjpénztárak és a piaci alapú magánbiztosítók vennék át.

A dokumentumban úgy fogalmaznak:

az állam felelősségvállalását hosszú távon korlátozni kell, a rendszer pénzügyi stabilitását egyéni számlákra és piaci befektetésekre kell építeni

Lényegében tehát visszaköszön a szokásos baloldali logika; másodlagos az emberek, nyugdíjasok, dolgozók sorsa, csak a profit számít.

Aggasztó arra gondolni, hogy a rendszert szinte teljesen kiszolgáltatnák a piaci alapú magánbiztosítóknak. A Tisza programjából kiderül, hogy a mostani társadalmi felelősségvállaláson alapuló nyugdíjrendszert és TB-rendszert teljesen szeretnék szétverni és ebből egy jövedelmező üzletágat szeretnének építeni.

Kötelező magánnyugdíj már létezett Magyarországon 1998 és 2011 között. A tervezetet a Bokros Lajos vezette pénzügyminisztérium dolgozta ki, a törvény elfogadásakor már Medgyessy Péter volt a pénzügyminiszter. 1998-tól kezdődően ennek értelmében a munkavállalók nyugdíjjárulékának 6 százaléka – később már 8 százaléka - magánpénztárba, 18 százaléka az állami pillérbe ment tovább. Az óriási elvonások ellenére a vagyongyarapodás elmaradt a vártaktól, de 2009-re már 354,1 milliárd forintos éves hiányt okozott az államkasszában, ami már a GDP 1,4%-a volt.