A gyerekeket sem kímélné a Tisza megszorító csomagja

családtámogatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 12:35
családtámogatási rendszerMagyar PéterTisza Pártmegszorítások
A Tisza gazdasági tervezete hatalmas megszorítások készít elő, amelyek a magyar családokra is súlyos hatással lennének. Ugyanis a Tisza megszorító csomagja arról is szól, hogy megszüntetnék a GYED-et, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes. A mostani rendszerben még a tankönyvekért sem kell fizetniük a szülőknek, aminek köszönhetően több tízezer forint marad a zsebükben.
Tegnap került nyilvánosságra a Tisza megszorító csomagja. Magyar Péterék gazdasági tervezete szerint súlyos adókkal sújtanák a magyar lakosságot, a nyugdíjasokat és gyermekes családokat is. Valamint a gyerekekere vonatkozó ingyenes ellátási támogatásokat is eltörölnék, ami rengeteg családnak segít jelenleg könnyebbé tenni a mindennapi megélhetésüket. 

Tisza megszorító csomagja
A Tisza megszorító csomagja anyagi csődbe sodorná a családokat. Fotó: GreenMiles /  Shutterstock 

Így érintené a családokat Tisza megszorító csomagja

Az Index által közzétett többszáz oldalas dokumentumból az is kiderül, hogy a rendszer több ponton keményen szigorítana. A családoktól elvennék a GYED-et, amely most több tízezer forintos többletet jelent számukra. 

A GYED, tehát a gyermekgondozási díj összege 2025 bruttó 407 120 forint, amely alapesetben az utolsó kereset 70%-a, de maximális összege a minimálbér összegének kétszeresének 70 százaléka.

 Ettől az összegtől fosztaná meg a Magyar Péter által vezetett Tisza a családokat a kormányra kerülésük esetén.

Emellett a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, ami szintén egy hatalmas érvágás, főként azon családok számára, akiknek a gyermekei már iskolás korban vannak. 

Mi a jelenlegi helyzet? A kormány 2020-ban ingyenessé tette, az állami iskolákba járó diákok számára a tankönyveket. Sőt az óvodákban és az iskolákban kedvezményesen vagy akár ingyenes étkezhetnek a kiskorúak. Ráadásul a kötelező védőoltásokért sem kell fizetniük a szülőknek.

Világon egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer

A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar családok anyagi biztonságban legyenek. Emiatt július elsejével elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amely során első lépésként megduplázták a családi adókedvezmény összegét és a CSED (csecsőgondozási díj) mellett a GYED is SZJA mentes lett. 

A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia ezzel kapcsolatban elmondta, hogy "a magyar kormány még soha nem látott mértékű támogatást biztosít azoknak a pároknak, akik a gyermekvállalás kalandjába belevágnak".

Azonban a kormány a várandósság alatt is számos ponton segíti az édesanyákat, még hozzá úgy, hogy nemcsak anyagi, hanem lelki és szakmai segítséget is kaphatnak a kismamák a védőnőkön keresztül. Emellett idén január elsejétől a babaváró hitel igénylési korhatárát 30 évről 35 évre növelték.

Október elsejétől pedig személyi jövedelem adó mentességet kaptak a háromgyermekes édesanyák és 2026 elejétől pedig a kétgyermeket nevelők is élethosszig tartó adómentességben fognak részesülni. 

A családtámogatási rendszert meg kell védeni

A kormány által kialakított családtámogatási rendszert azért kell megvédeni, mert mert Brüsszel, illetve az Európai Bizottság évek óta kritizálja, hogy ennyire jelentős támogatásokat ad a Magyar Kormány a családoknak. Beleértve a Nők40 kedvezményes nyugdíjrendszert és az otthonteremtési támogatásokat is. 

A magyar támogatási rendszer azonban bizonyítottan működik, mert ennek köszönhetően 2010 után olyan változás következett be, amelyre büszkék lehetünk: míg az Európai Unió 19 országában csökkent a gyermekvállalási kedv, Magyarországon nőtt – a legnagyobb mértékben az egész EU-ban.

A családpolitika sikerességét tükrözi az is, hogy Magyarország nyerte el a Genfi Konszenzus Nyilatkozat díját, amelyet azok az országok kapnak, amelyek kiemelten védik a családokat és a hagyományos értékeket.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
