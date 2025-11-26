A gyerekeket sem kímélné a Tisza megszorító csomagja

Tegnap került nyilvánosságra a Tisza megszorító csomagja. Magyar Péterék gazdasági tervezete szerint súlyos adókkal sújtanák a magyar lakosságot, a nyugdíjasokat és gyermekes családokat is. Valamint a gyerekekere vonatkozó ingyenes ellátási támogatásokat is eltörölnék, ami rengeteg családnak segít jelenleg könnyebbé tenni a mindennapi megélhetésüket.

A Tisza megszorító csomagja anyagi csődbe sodorná a családokat. Fotó: GreenMiles / Shutterstock

Így érintené a családokat Tisza megszorító csomagja

Az Index által közzétett többszáz oldalas dokumentumból az is kiderül, hogy a rendszer több ponton keményen szigorítana. A családoktól elvennék a GYED-et, amely most több tízezer forintos többletet jelent számukra.

A GYED, tehát a gyermekgondozási díj összege 2025 bruttó 407 120 forint, amely alapesetben az utolsó kereset 70%-a, de maximális összege a minimálbér összegének kétszeresének 70 százaléka.

Ettől az összegtől fosztaná meg a Magyar Péter által vezetett Tisza a családokat a kormányra kerülésük esetén.

Emellett a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, ami szintén egy hatalmas érvágás, főként azon családok számára, akiknek a gyermekei már iskolás korban vannak.

Mi a jelenlegi helyzet? A kormány 2020-ban ingyenessé tette, az állami iskolákba járó diákok számára a tankönyveket. Sőt az óvodákban és az iskolákban kedvezményesen vagy akár ingyenes étkezhetnek a kiskorúak. Ráadásul a kötelező védőoltásokért sem kell fizetniük a szülőknek.

Világon egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer

A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar családok anyagi biztonságban legyenek. Emiatt július elsejével elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amely során első lépésként megduplázták a családi adókedvezmény összegét és a CSED (csecsőgondozási díj) mellett a GYED is SZJA mentes lett.

A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia ezzel kapcsolatban elmondta, hogy "a magyar kormány még soha nem látott mértékű támogatást biztosít azoknak a pároknak, akik a gyermekvállalás kalandjába belevágnak".

Azonban a kormány a várandósság alatt is számos ponton segíti az édesanyákat, még hozzá úgy, hogy nemcsak anyagi, hanem lelki és szakmai segítséget is kaphatnak a kismamák a védőnőkön keresztül. Emellett idén január elsejétől a babaváró hitel igénylési korhatárát 30 évről 35 évre növelték.