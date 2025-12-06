Pár százan lézengtek Magyar Péter rendezvényén

Hatalmas siker volt a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés, teltházas rendezvényen beszélt Orbán Viktor – ezzel szemben Magyar Péter szintén Kecskeméten megrendezett eseményére alig voltak kíváncsiak.
Magyar Péter ismét követte Orbán Viktort, ezúttal Kecskemétre, azonban míg a miniszterelnök megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péterre Nyíregyháza után ma is kínosan kevesen voltak kíváncsiak — csupán pár száz ember lézeng a rendezvényén.
A drónfotó 14:32 perckor készült, Magyar Péter már jócskán színpadon állt.
Mondjuk nem is csoda, nem zár túl jó heteket Magyar Péter: miután kiszivárgott a Tisza-csomag, amelyben a brutális megszorító terveikről írnak, a rendezvényei is egyre gyengébbek, egyre kevesebben kíváncsiak rá, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a támogatottsága, míg a Fidesz erősödik
– írta Deák Dániel a közösségi oldalán a kép mellé, amin jól látszik, hogy valóban alig vannak Magyar Péter rendezvényén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.