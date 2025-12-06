Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Pár százan lézengtek Magyar Péter rendezvényén

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 18:57
Magyar PéterHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor megtöltött egy sportcsarnokot, Magyar Péterre pedig egyre kevesebben kíváncsiak.

Hatalmas siker volt a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés, teltházas rendezvényen beszélt Orbán Viktor – ezzel szemben Magyar Péter szintén Kecskeméten megrendezett eseményére alig voltak kíváncsiak.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Teltház volt a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: MW

❗️Magyar Péter ismét követte Orbán Viktort, ezúttal Kecskemétre, azonban míg a miniszterelnök megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péterre Nyíregyháza után ma is kínosan kevesen voltak kíváncsiak — csupán pár száz ember lézeng a rendezvényén.

A drónfotó 14:32 perckor készült, Magyar Péter már jócskán színpadon állt.

Mondjuk nem is csoda, nem zár túl jó heteket Magyar Péter: miután kiszivárgott a Tisza-csomag, amelyben a brutális megszorító terveikről írnak, a rendezvényei is egyre gyengébbek, egyre kevesebben kíváncsiak rá, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a támogatottsága, míg a Fidesz erősödik

– írta Deák Dániel a közösségi oldalán a kép mellé, amin jól látszik, hogy valóban alig vannak Magyar Péter rendezvényén.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
