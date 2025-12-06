Pár százan lézengtek Magyar Péter rendezvényén

Magyar Péter ismét követte Orbán Viktort, ezúttal Kecskemétre, azonban míg a miniszterelnök megtöltött egy sportcsarnokot, addig Magyar Péterre Nyíregyháza után ma is kínosan kevesen voltak kíváncsiak — csupán pár száz ember lézeng a rendezvényén.

A drónfotó 14:32 perckor készült, Magyar Péter már jócskán színpadon állt.

Mondjuk nem is csoda, nem zár túl jó heteket Magyar Péter: miután kiszivárgott a Tisza-csomag, amelyben a brutális megszorító terveikről írnak, a rendezvényei is egyre gyengébbek, egyre kevesebben kíváncsiak rá, ráadásul már a baloldali közvélemény-kutatók szerint is csökken a támogatottsága, míg a Fidesz erősödik