Orbán Viktor: Mi felkészültünk!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy Magyarország már most a háború utáni időszakra készül, ugyanis az Egyesült Államokkal és Oroszországgal is elkezdtünk gazdasági együttműködésről szóló tárgyalásokat folytatni.

Mi felkészültünk!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.