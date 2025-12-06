Orbán Viktor: Mi felkészültünk!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy Magyarország már most a háború utáni időszakra készül, ugyanis az Egyesült Államokkal és Oroszországgal is elkezdtünk gazdasági együttműködésről szóló tárgyalásokat folytatni.
Mi felkészültünk!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
