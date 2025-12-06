Orbán Viktor: Mi felkészültünk!

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 18:18
kecskemétHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor már a háború utáni időszakra készül.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy Magyarország már most a háború utáni időszakra készül, ugyanis az Egyesült Államokkal és Oroszországgal is elkezdtünk gazdasági együttműködésről szóló tárgyalásokat folytatni.

Mi felkészültünk!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

