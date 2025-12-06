Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: "A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent"

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 17:08
A Tisza megszorító csomagjával kapcsolatban nem az a fontos, hogyan írták, hanem hogy milyen gazdaságpolitikát képzel el és mi lesz az eredménye. Amennyiben baloldali gazdaságpolitikáról van szó, annak adóemelés lesz a vége. Erről beszélt a kormányfő a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen.

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza megszorító csomagjáról úgy fogalmazott, hogy amit ott látni lehet, az egy tőröl metszett baloldali program, amelynek a vége mindig adóemelés. A baloldalnak nem jó, ha az embereknél vagy a vállalkozásoknál lesz pénz.

Kecskeméti Háborúellenes Gyűlés - a Tisza-adó
Kecskeméti Háborúellenes Gyűlés: "A kérdés, hogy jó helyen van-e a pénz". Fotó: MW

"Ez egy baloldali program, a vége mindig adóemelés" – a Tisza megszorító csomagjáról is beszéltek a Háborúellenes Gyűlésen

A Kecskeméten tartott, harmadik Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök Csiszár Jenővel beszélgetett. Szóba került a Tisza megszorító csomagja is, az egyik hallgató kérdésére válaszolt a miniszterelnök.

A kérdés úgy hangzott, hogy „nem is létező, de hamisított dokumentum, amelyet Orbán Viktor chat GPT-n hegesztett, a Tiszta gazdaságpolitikai stratégiája". A kiszivárgott tiszás gazdasági dokumentumról a miniszterelnök azt mondta, sokan azt hiszik, sok fajta gazdaságpolitika közül lehet választani, hiszen többféle gazdaságpolitikusnak több remek ötlete is lehet. Amikor azonban összerendezkednek a dolgok, az intézkedések, a javaslatok, a tervek, akkor csak kétfajta gazdaságpolitika marad az asztalon; vagy jobboldali vagy baloldali. Az igazi kérdés, hogy jó helyen van-e a pénz.

A baloldaliak azt gondolják, nem jó, ha a pénz az embereknél és a vállalkozóknál van; a pénz akkor van jó helyen, ha a politikusoknál van. Szerintük a világ igazságtalan, ezeket ki kell javítani valahogy. Ami a gazdaságban létrejön igazságtalanság, abba avatkozzunk bele mi politikusok, rendeljük a pénzeket ide-oda. Ez egy vonzó gondolat, a gond az, hogy akárhányszor kipróbálták, csak nagy baj lett belőle. Ennek szélsőséges formája a tervgazdaság, a padlássöprések világa.

– fogalmazott a miniszterelnök. A jobboldali gazdaságpolitikáról úgy beszélt, hogy van egy közösség, amelynek vannak közös szükségletei, valamennyi pénz kell közös célokra, de csak annyit vegyünk el az emberektől, amennyi tényleg szükséges. 

A jobboldal azt mondja, egy minimális állam kell nekünk, amely csak annyit vesz el, amennyi a funkcióhoz szükséges, a többit meg hagyja ott. Ennek a vége az, hogy a baloldal mindig adót emel, a jobboldal meg mindig adót csökkent. Nem tudom, hogyan rakták össze ezt a programot, de ez egy tőröl metszett baloldali program. A vége mindig adóemelés.

– fejtette ki a miniszterelnök. 

