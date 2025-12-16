Pankotai Lili igénytelen országnak nevezte Magyarországot, Orbán Balázs reagált a kijelentésre

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 14:08
Pankotai Lili diákaktivista a hétvégén Magyar Péterék tüntetésén tett kijelentéseivel került a figyelem középpontjába. Orbán Balázs reagált.

Beszédében úgy fogalmazott: „mocskosul igénytelen ország vagyunk”, amit azzal indokolt, hogy a társadalom szerinte elsősorban személyi jövedelemadó-mentességet, rezsicsökkentést és egzisztenciális biztonságot vár el, miközben háttérbe szorulnak az olyan területek, mint az oktatás, az egészségügy vagy a gyermekvédelem – írja a Híradó oldala.

A kijelentésekre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált. Válaszában hangsúlyozta: a kormány politikája az alacsony energiaárak megőrzésére, az egykulcsos személyi jövedelemadó fenntartására, a családi adókedvezmények bővítésére, a többgyermekes anyák adómentességére, a vállalkozások terheinek csökkentésére és az otthonteremtés támogatására épül. Úgy fogalmazott: szerinte nem helyes lenézni a magyar embereket, akik képesek eldönteni, mi szolgálja az érdekeiket.

Pankotai Lili rövid időn belül reagált a politikai igazgató megszólalására. Válaszában kifogásolta, hogy egy magas rangú kormányzati tisztségviselő egy 21 éves egyetemi hallgatóval folytat nyilvános vitát, ugyanakkor fenntartotta korábbi állítását. Azt mondta: az igénytelenség szerinte abban nyilvánul meg, hogy a társadalom nem érvényesíti következetesen igényét a minőségi oktatásra, egészségügyre és valódi gyermekvédelemre. Úgy vélte, ha ezekre valódi társadalmi igény lenne, az politikai következményekkel járna.

Pankotai Lili kitért az árstopok és a minimálbér-emelés kérdésére is, megjegyezve: azon az egyetemen, ahol ő hallgató, Orbán Balázs pedig tanácsadó testületi elnök, már az első félévben oktatják ezen intézkedések gazdasági hatásait. Emellett azzal vádolta Orbán Balázst, hogy érvelésében úgynevezett szalmabábérvelést alkalmaz, és nyilvános vitára hívta a politikust.

Orbán Balázs ezt követően nyílt levélben reagált. Ebben azt írta: szerinte nem tartható az a gyakorlat, amikor valaki közéleti szereplőként markáns politikai állításokat tesz, majd kritikák esetén arra hivatkozik, hogy „csupán diák.” Úgy fogalmazott: „kiváló kibúvó minden alkalommal arra hivatkozni, hogy az ember tanuló”, hozzátéve, hogy ezt a kettős szerepfelfogást hosszú távon nem lehet fenntartani.

A politikai igazgató hangsúlyozta: aki nyilvánosan „igénytelen országnak” nevezi Magyarországot azért, mert a választók többsége a kormány alacsony adókra, alacsony energiaárakra, valamint család- és vállalkozásbarát politikáját támogatja, annak számolnia kell azzal, hogy erre sokan reagálnak, sőt kikérik maguknak az ilyen megfogalmazást. Zárásként Orbán Balázs megjegyezte: mindez független attól, hogy ki hogyan teljesít az egyetemi tanulmányai során, amelyek kizárólag a tananyag elsajátításán múlnak.

