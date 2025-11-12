Schobert Norbi keményen visszavágott Pankotai Lilinek: "Hagyd a negatív hangulatkeltést"

Schobert Norbi azt állította, napi 4000 forint elegendő Magyarországon egy egészséges étkezésre. Az baloldali aktivista, Pankotai Lili erre kritizálta Norbi állítását, és megkérdőjelezte annak realitását. Lili példákkal mutatta be, hogy véleménye szerint az összeg nem elegendő.

Pankotai Lili

Fotó: Pankotai Lili FB-oldala

Pankotai Lili Fidesz-propagandistának nevezte Schobert Norbit, majd kifigurázta a közösségi oldalára feltöltött videóját, amelyben a fitneszguru bemutatta, milyen egészséges élelmiszereket lehet venni az egészségtelenek árából a boltokban.

Pankotai Lili hergeli a népet

Norbi azzal kezdi, hogy bemutatja, milyen drágák a gumicukrok, majd elmondja, hogy két ilyen drága gumicukor árából tudsz venni egy darab tojást, vagy egy darab kis ernyedt p*cs méretű, árstoppos túrót. Azt is bemutatja, hogy egy liter fagyi árából milyen sok csirkefarhátat tudsz venni az árstop révén

– kezdte a TikTok-videójában Lili, aki nem értett egyet Norbival, abban, hogy 4000 forint elég egy főnek egy napi étkezésre.

Drága Schobert, a földtől teljesen elrugaszkodott, átlagélettel nem találkozó Norbi! Számoljunk azzal, hogy szerinted nagyon jó, hogy egy nap négyezer forintból jól tudsz lakni... Akkor számoljunk egy négytagú családdal, és legyünk jó fejek, hogy a két gyerek az fél-fél ember. Ergo két-kétezer forintból egy gyerek tud étkezni egy nap – megsúgom, nem, nem tud –, de legyünk jó fejek, ez 360 ezer forint egy családnak egy havi étkezése. Úgy, hogy a nettó mediánbér 399 ezer forint, vagy egy medián nyugdíj 216 ezer forint. És akkor nem vettél a gyereknek téli cipőt, nem fizetted ki a 250 ezer forintos hiteltörlesztőt a 3%-os hitelre – sorolta az aktivista, aki azt javasolta Norbinak, készítsen még több ilyen videót.

– A következő videód szólhatna arról, hogy elmész a János Kórházba, és megmutatod, hogy milyen kevés csótány van, ahhoz képest, hogy jön a hideg – mondta szarkasztikusan Lili.

Schobert Norbi válasza

Norbi válaszára sem kellett sokat várni, az Instagram-oldalán reagált - szúrta ki a Pesti Srácok.

Kedves Lili! 1994 óta vagyok oktató, edző. Hagyd a negatív hangulatkeltést, és segíts az embereken, mint én. A fagyit pedig a sajthoz hasonlítottam, nem a csirkefarháthoz, két gumicukorból pedig nem egy, hanem 10 tojást tudsz venni” – írta a posztjában, majd a videójában így fogalmazott:

Azt mondod, hogy Fidesz-propagandista vagyok, én sem mondom meg, hogy te Tisza-propagandista vagy. Ez a videó nem erről szól, hallgasd meg még egyszer, mert amit összevágtál, az nem fedi a valóságot! Egy hangulatkeltő videót vágtál össze ellenem. Amikor te megszülettél, 2004-ben, akkor én már Magyarországon több száz embert lefogyasztottam. Ez a videó most arról szól, hogy négyezer forintból igenis egy felnőtt ember tud egészségesen élni Magyarországon és Európában, ez egy nagyon jó helyzet. Még egy dolgot hadd mondjak el neked, mert ez nagyon fontos dolog számomra: engem az érdekel, hogy az emberek egészségesen tudjanak táplálkozni, nem a politika. 486.500 forint a mai átlagkereset, és ha kettő felnőtt dolgozik a családban, akkor közel egymilliót tudnak hazavinni. Ebből telik napi négyezer forintos táplálkozásra

– reagált Norbi a Lili videójában elhangzottakra, hozzátéve: olyan túlsúlyos embereket fogyaszt le, akik napi 8-10 ezer forintért vásárolnak élelmiszert.



