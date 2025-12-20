Radics Gigi és Curtis karácsonyi dala Orbán Viktort is meghatotta

Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Az esemény legjobban várt pillanata a korábban már előre meghirdetett rendhagyó Lázárinfó volt. Ám a rendezvényen történtek más, felemelő momentum is.

Radics Gigi és Curtis Fotó: mw

Többek között ilyen volt Radics Gigi és Curtis előadása is, akik a szegedi Háborúellenes Gyűlésre nem csak a Szabadság vándoraival, hanem egy különleges karácsonyi dallal is készültek. Ez pedig a miniszterelnököt is meghatotta, aki most a közösségi oldalán, videón mutatta meg a produkciójukat.

Ünnep, kettészakított álmok, A szeretet, a láng, összetartó családok, Mert ha beborul az ég és magasak a hullámok, Védem, mi az enyém, sziklaként állok

- idézett a számból Orbán Viktor.