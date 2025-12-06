Orbán Viktor elárulta, hozott-e neki valamit a Mikulás

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 14:56
Sok helyen járt ma a Mikulás.

Egy igazán különleges videó került ki Orbán Viktor közösségi oldalára, ugyanis megkérdezték benne a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés résztvevőitől, hogy járt-e náluk a Mikulás – kezdve Magyarország miniszterelnökével, aki azt mondta:

Ajjaj, tele volt a csizmám!

Itt lehet megtekinteni a videót, amiben Orbán Viktor mellett Rákay Philip, Szabó Zsófi, Curtis, Fásy Ádám, Deutsch Tamás, Orbán Balázs, Tápai Szabina és Csiszár Jenő is feltűnik:

