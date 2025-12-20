Követőihez fordult Orbán Viktor: fontos dologban kérte ki a véleményüket

Orbán Viktor még december elején jelentette be, hogy elindult a hírcsatornája, ahol azóta is szinte napi rendszerességgel oszt meg tartalmakat.
A szombati Háborúellenes Gyűlést követően egy újabb poszttal jelentkezett ott a miniszterelnök. Orbán Viktor egy fontos dologban kérte ki a követői véleményét.
Fidesz = béke, biztonság, munka, családtámogatás
- fogalmazott a kormányfő, majd arra buzdította a hírcsatorna tagjait, hogy írják meg a véleményüket kommentben a „Ha nincs Fidesz, nincs party!” című Facebook-posztja alatt.
