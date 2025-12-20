Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Követőihez fordult Orbán Viktor: fontos dologban kérte ki a véleményüket

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 20:15 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 20:16
Arra bíztatta őket, írják meg a véleményüket erről.

Orbán Viktor még december elején jelentette be, hogy elindult a hírcsatornája, ahol azóta is szinte napi rendszerességgel oszt meg tartalmakat.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor a követőihez fordult Fotó: mw

Orbán Viktor: Fidesz = béke, biztonság, munka, családtámogatás

A szombati Háborúellenes Gyűlést követően egy újabb poszttal jelentkezett ott a miniszterelnök. Orbán Viktor egy fontos dologban kérte ki a követői véleményét.

Fidesz = béke, biztonság, munka, családtámogatás

- fogalmazott a kormányfő, majd arra buzdította a hírcsatorna tagjait, hogy írják meg a véleményüket kommentben a „Ha nincs Fidesz, nincs party!” című Facebook-posztja alatt.

