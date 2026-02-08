Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Bárdosi Sándor: „A biztonságot tekintve Magyarország szerintem az egyik legjobb hely a világon"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 14:05
Az olimpiai ezüstérmes sportolónk őszintén vallott Magyarországról és a kormány jóléti intézkedéseiről. Bárdosi Sándor sehol sem érzi annyira jól magát, mint idehaza.
Bors
A szerző cikkei

Bárdosi Sándor szerint ma Magyarországon olyan biztonság és kiszámíthatóság van, ami nemcsak a mindennapokat, hanem a családalapítást és a gyereknevelést is megkönnyíti. Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó lapunknak arról beszélt, hogy saját tapasztalatai alapján itthon jó élni, családot alapítani, és olyan környezetben felnőni, ahol a rend és a stabilitás nem üres fogalmak. Úgy látja, ez az egyik legnagyobb érték, amit ma az ország kínálni tud, és amit érdemes megőrizni, sőt tovább erősíteni. Bárdosi a Bajtársak Digitális Polgári Kör tagjaként fontosnak tartja a közösségi gondolkodást és az értékek melletti kiállást.

Bárdosi Sándor szerint Magyarország kifejezetten biztonságos hely.
Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmesként csatlakozott a Bajtársak DPK-hoz (Fotó: Bors)

Bárdosi Sándor Magyarország elkötelezett híve: Szeret itthon élni

„A biztonságot tekintve Magyarország szerintem az egyik legjobb hely a világon. Az ismerőseim, akik nem magyarok, szívesen jönnek ide mindig, nincs kupleráj, itt rend van” – fogalmazott határozottan a Borsnak. Szerinte ez nemcsak a felnőttek komfortérzetét határozza meg, hanem a fiatalok mindennapjait is: 

A kamaszok nyugodtan jöhetnek-mehetnek az éjszakában, ahogy mi is, ez azért fontos szempont, jó lenne, hogyha ez maradna, sőt fokozódna

 – tette hozzá a Szombathelyen megtartott Háborúellenes Gyűlés üzenetével egybecsengően, hangsúlyozva, hogy a biztonság hosszú távon az egész társadalom alapja.

Bárdosi Sándor és felesége előszeretettel élnek a kormány jóléti intézkedéseivel.
Bárdosi Ildikó SZJA-mentessége által sok pénzt spórolt meg a Bárdosi család (Fotó: Markovics Gábor)

Az SZJA-mentesség nagy segítség volt számukra

A sportoló a kormány családokat érintő jóléti intézkedéseiről is beszélt, amelyeket saját életében is érezhető segítségként él meg: 

A feleségem SZJA-mentes, ami óriási segítség számunkra. Minden intézkedés jó, ami a családok életét segíti. Az efféle kedvezmények azért vannak, hogy alapíts családot, komolyodj meg és legyen gyereked

– árulta el. Bárdosi szerint ezek a lépések valódi ösztönzést jelentenek, és megkönnyítik a felelős döntéseket. Úgy látja, Magyarországon adottak a feltételek ahhoz, hogy valaki biztonságban, tervezhető módon neveljen gyereket. Kiemelte, hogy az élet egyébként is családosan szép igazán.

Mindenkit csak buzdítani tud a kedvezmények felvételére

Ezek a jó, előremutató, őszinte, stabil értékek, és mi minden segítséget igénybe veszünk a gyerekek vonatkozólag, az otthonunkat is így teremtettünk” – mondta, utalva az otthonteremtési kedvezményre, a CSOKRA és más támogatásokra. Bárdosi Sándor mindenkit arra buzdít, hogy a rendelkezésre álló kedvezményeket használva tudatosan, felelősen építse a jövőjét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
