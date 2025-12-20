Orbán Viktor: Telt ház! Köszönjük, Szeged!

Ahogy arról beszámoltunk, a Háborúellenes Gyűlés idei utolsó, ötödik állomását Szegeden tartották. Az eseményen Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül válaszolt a kérdésekre.
A rendezvényt követően a miniszterelnök egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben a következőt írta:
Telt ház! Köszönjük, Szeged!
