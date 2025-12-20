Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Telt ház! Köszönjük, Szeged!

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 15:13
SzegedOrbán Viktor
A Háborúellenes Gyűlést követően üzent a kormányfő.

Ahogy arról beszámoltunk, a Háborúellenes Gyűlés idei utolsó, ötödik állomását Szegeden tartották. Az eseményen Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó keretein belül válaszolt a kérdésekre.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor Lázár János Fotó: mw

Orbán Viktor: Telt ház! Köszönjük, Szeged!

A rendezvényt követően a miniszterelnök egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben a következőt írta:

Telt ház! Köszönjük, Szeged!

