Brüsszel és a Tisza párt Ukrajnát és a háborút támogatja - mutatjuk, mi a szombathelyiek véleménye erről

Tavaly az október 23-i nemzeti ünnepen jelentette be Orbán Viktor, hogy országjárásra indítja a Digitális Polgári Köröket, február 7-én pedig már a kilencedik állomásához érkezett az eseménysorozat. A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésre rengetegen látogattak el, teljesen megtelt a csarnok. A résztvevők abban kivétel nélkül egyetértettek, meg kell akadályozni, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba, mert a magyar fiatalokat nem küldhetik idegen országok háborújába. Többen viszont annak is hangot adtak, mennyire ellenzik Ukrajna EU-s pénzekből való támogatását.

Kövesi Csaba egy feszülettel a kezében érkezett a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésre

Fotó: Mediaworks

Azt mondta, hogy a kereszt a béke szimbóluma, ezzel is szerette volna kifejezni, hogy ő a béke oldalán áll. Elmesélte, hogy családjuk több tagja is harcolt a második világháborúban, ezt pedig soha többé nem szeretné átélni. Ukrajna EU-s csatlakozása szerinte veszélyes, mivel utána velünk fizettetnék meg a háború árát.

Úgy látszik, hogy nagyon felértékelődött Ukrajnának a szerepe és hogy hozzánk tartozzon az Unióhoz. A mi saját pénzünkből kellene fizetnünk majd azt a hozzájárulást, hogy Ukrajna felfejlődjön. Nagyon rossz dolognak tartom

— válaszolta kérdésünkre a férfi.

Kecskés Ilona szerint a Tisza Párt egy báb, amit Brüsszel zsinóron rángat

Fotó: Mediaworks

A Tisza Párt Magyarországot háborúba vinné

Kecskés Ilona aggódik a fiatalok jövőjéért, szerinte a béke közös érdek, amiért muszáj mindenkinek összefognia egymással. Az, hogy a Tisza Párt befarolt a brüsszeli tervek mögé, szerinte döbbenetes.

Igazából a Tisza pártot rángatják Brüsszelben. Ez egy bábu. Azt szeretnék vele elérni, hogy Magyarországnak ne legyen jó, sodródjunk bele minden rosszba

— hangsúlyozta az asszony.

Csercsik Zoltán gazdálkodásból él. Családi vállalkozását féli az ukránoktól

Fotó: Mediaworks

Zoltán a megélhetését félti az ukránoktól

Csercsik Zoltán kisfiával érkezett Szombathelyre. Azért érezte fontosnak, hogy fiát is magával vigye, mert aggódik a jövőjéért. Zoltán gazdálkodóként dolgozik. Elmondta, hogy az Ukrajnából érkező olcsóbb, de silányabb minőségű termékek hátráltatják a magyar gazdákat.

Nagyon szomorúnak tartom. Én ugye gazdálkodom és nagyon nem mindegy, hogy az ukránok hogyan, mennyire fognak befolyásolni minket, mert mi ebből élünk, a gazdálkodásból. És most az ukránok miatt egy kicsit gyengébben muzsikál a dolog

— magyarázta, de azért hozzátette, hogy mi magyarok azért mindig talpon maradunk.