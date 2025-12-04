Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„50 ezren jelentkeztetek már” – Orbán Viktor videóban tette meg a nagy bejelentést

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 18:03
hírcsatornafeliratkozásvideó
Ahogy a Bors a minap beszámolt, elindult Orbán Viktor hírcsatornája, amelyről a kormányfő maga számolt be a Facebook-oldalán.
Bors
A szerző cikkei

A kezdeményezés lényege, hogy egyenesen, első kézből lehet őt kérdezni, illetve a miniszterelnök itt olyan híreket is megoszt, amit mondjuk egy sima Facebook-bejegyzésben nem

A hírcsatornára Orbán Viktor most egy friss videóban is felhívta a figyelmet, illetve azt is elárulta, hogy már 50 ezren jelentkeztek a csatornára. 

Elindult a hírcsatornám. Egyenesen Viktortól. Iratkozz fel te is!

Orbán Viktor hírcsatornájáról szóló videóját itt meg is nézheted:

 

