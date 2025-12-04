„50 ezren jelentkeztetek már” – Orbán Viktor videóban tette meg a nagy bejelentést

A kezdeményezés lényege, hogy egyenesen, első kézből lehet őt kérdezni, illetve a miniszterelnök itt olyan híreket is megoszt, amit mondjuk egy sima Facebook-bejegyzésben nem.
A hírcsatornára Orbán Viktor most egy friss videóban is felhívta a figyelmet, illetve azt is elárulta, hogy már 50 ezren jelentkeztek a csatornára.
Elindult a hírcsatornám. Egyenesen Viktortól. Iratkozz fel te is!
