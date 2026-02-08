Curtis különleges kéréssel fordult Orbán Viktorhoz

Mint azt megírtuk, Curtis a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen színpadra lépett Radics Gigivel, majd a rapper egy kéréssel fordult Orbán Viktorhoz - nem is akármilyennel!

Orbán Viktor számára is érdekes volt Curtis kérése / Fotó: MW

Van egy kérésem. Van egy MMA-harcos barátom, aki egyébként most is itt van, követi az elnök urat sok helyre, és azt mondja, hogy kemény gyerek és nagyon kemény emberekkel harcol, de mégiscsak az elnök úr még keményebb.

- vezette fel a kérést Curtist, majd sportkesztyűket adott aláírásra Orbán Viktornak. A kormányfő elárulta, bokszkesztyűje volt már, zsákolt is, de az MMA-kultúrát nem igazán ismeri. A miniszterelnök ezután felpróbálta, majd alá is írta a sporteszközt.