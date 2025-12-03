Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Költözzetek ide be hozzám” – Orbán Viktor meglépte a váratlan

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 16:51
Ne maradjatok le semmiről! - mondta a kormányfő.
Orbán Viktor szerdán igen aktív volt közösségi oldalain, mások mellett foglalkozott a Tisza-csomaggal, a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadással, valamit a hazai kórházak megújulásával is. 

Most pedig egy újabb váratlan bejelentést tett: 

Elindult a hírcsatornám. Egyenesen Viktortól  Iratkozzatok fel!

- írta a kormányfő. 

Bejegyzéséhez a komment szekcióban pedig egy linket is csatolt, amelyre kattintva meg is nyílik a miniszterelnök első videója. A felvételen pedig személyesen is elmondja, hogy elindult a hírcsatornája, ahonnan egyenesen "első kézből" lehet őt kérdezni. 

Egyenesen Viktortól. Iratkozzatok fel, költözzetek ide be hozzám. Ne maradjatok le semmiről!

- zárta videóját. 

 

