„Költözzetek ide be hozzám” – Orbán Viktor meglépte a váratlan

Orbán Viktor szerdán igen aktív volt közösségi oldalain, mások mellett foglalkozott a Tisza-csomaggal, a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadással, valamit a hazai kórházak megújulásával is.
Most pedig egy újabb váratlan bejelentést tett:
Elindult a hírcsatornám. Egyenesen Viktortól Iratkozzatok fel!
- írta a kormányfő.
Bejegyzéséhez a komment szekcióban pedig egy linket is csatolt, amelyre kattintva meg is nyílik a miniszterelnök első videója. A felvételen pedig személyesen is elmondja, hogy elindult a hírcsatornája, ahonnan egyenesen "első kézből" lehet őt kérdezni.
Egyenesen Viktortól. Iratkozzatok fel, költözzetek ide be hozzám. Ne maradjatok le semmiről!
- zárta videóját.
