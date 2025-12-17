Orbán Viktor: Magyarország győzelmet aratott az EU-csúcs előtt

A kormányfő a Patrióták európai párt vezetői találkozójára érkezve Brüsszelben szerdán úgy fogalmazott, a háttértárgyalások eredményre vezettek. Orbán Viktor ugyanakkor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét, amely az orosz vagyon helyett merült fel. Kijelentette:
Magyarország nem vállal felelősséget olyan hitelért, amelyet Ukrajna támogatására használnának fel, és szerinte az Európai Uniónak sem szabad erre az útra lépnie.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz a javaslat megakadályozásáért, és szövetségeseket keres hozzá.
