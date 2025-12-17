Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor 1,6 millió ember szavának súlyával érkezett Brüsszelbe: íme a Nemzeti Konzultáció eredményei

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 13:53
Orbán Viktor ismertette a Nemzeti Konzultáció eredményeit.

"Nem üres kézzel érkeztem Brüsszelbe, itt van velem 1,6 millió magyar ember szavának súlya. A Nemzeti Konzultáció eredményei egyértelműek: a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, és nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket" – írta közösségi oldalára kitett videója mellé Orbán Viktor. A miniszterelnök az utóbbi időben számos alkalommal hangsúlyozta: ezeknek a konzultációknak épp az a legnagyobb ereje, hogy politikai, közéleti súlyt ad a kormányfő szavának Brüsszelben, aki így meg tudja mutatni, Magyarország nem kér abból, amit az EU vezetése ránk akar erőltetni.

"Nem érkeztem üres kézzel, sőt, a Nemzeti Konzultációnak köszönhetően mindkét kezem tele van. Itt van velem 1,6 millió magyar ember véleményének súlya. Mert hogy túl vagyunk minden idők egyik legsikeresebb konzultációján, amelynek eredményei egyértelműek: a magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik, és elutasítják a baloldali megszorításokat. 

Az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97% nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, és 96% nemet mondott az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlésére. Az emberek 99 százaléka kiállt a rezsicsökkentés mellett és 98 százaléknyian nemet mondtak a társasági adó megemelésére. 

Más szóval: nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amellyel brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyarok pénzét" - jelentette ki a miniszterelnök

