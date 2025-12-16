Orbán Viktor: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják

Kedden Brüsszelbe utazott Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor. Már hétfő este összepakolt a nagy utazásra, ugyanis az EU-csúcs, kell részt vennie.
Azonban már kora reggel rossz hírekről számolt be Orbán Viktor.
„Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb. Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig. Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években” – olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.