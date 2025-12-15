Orbán Viktor elmondta, mit visz magával Brüsszelbe

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor hamarosan Brüsszelbe utazik, de előtte elárulta, hogy mi az, amit elvisz magával: a golyóstollát.
Pakolás, holnap irány Brüsszel. Golyóstoll, ing, atléta, zokni. Minden más a sisakban van! 💪
– írta a közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor, aki azt is elmondta, hogy ki szokott bepakolni neki és a golyóstollon kívül mi lesz majd nála.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.