Orbán Viktor elmondta, mit visz magával Brüsszelbe

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 21:24
utazáspakolás
Egy dolgot semmiképp sem hagy itthon Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor hamarosan Brüsszelbe utazik, de előtte elárulta, hogy mi az, amit elvisz magával: a golyóstollát.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Pakolás, holnap irány Brüsszel. Golyóstoll, ing, atléta, zokni. Minden más a sisakban van! 💪

– írta a közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor, aki azt is elmondta, hogy ki szokott bepakolni neki és a golyóstollon kívül mi lesz majd nála.

 

