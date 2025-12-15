Orbán Viktor elmondta, mit visz magával Brüsszelbe

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor hamarosan Brüsszelbe utazik, de előtte elárulta, hogy mi az, amit elvisz magával: a golyóstollát.

Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Pakolás, holnap irány Brüsszel. Golyóstoll, ing, atléta, zokni. Minden más a sisakban van! 💪

– írta a közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor, aki azt is elmondta, hogy ki szokott bepakolni neki és a golyóstollon kívül mi lesz majd nála.