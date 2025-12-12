Orbán Viktor: „a fény mindig legyőzi a sötétséget”

Hanuka csodája már évezredek óta hirdeti azt a gyönyörű és reményteli igazságot, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget. Úgy gondolom, kevés sötétebb dolog van annál, mint amikor egy nép nem élhet szabadon, a saját szokásai és hagyományai szerint
- írta Orbán Viktor, hozzátéve: "a makkabeusok győzelme azonban arra emlékeztet bennünket, hogy azok számára, akik hisznek és bátran ragaszkodnak gyökereikhez, minden lehetséges".
Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a fény ünnepén, és azt kívánjam, hanuka idén minden zsidó közösség számára hozza el a békesség és boldogság korszakát itthon éppúgy, mint Európa többi országában és szerte az egész világon
- zárul Orbán Viktor ünnepi levele, melyet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítettek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.