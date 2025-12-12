Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 07:10
Orbán Viktor azt írta, ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak.
"A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont. Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak" - írta péntek reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor  / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

A szavazás tárgya a befagyasztott orosz vagyon, amelyről eddig félévente szavaztak az uniós tagállamok, és hoztak egyhangú döntést. A mai eljárással az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tolvonással megszüntetik, nyilvánvalóan jogellenesen

- tette hozzá.

Az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság, és az európai vezetők a szabályok fölé helyezik magukat. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot. Teszi ezt azért, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában. Mindezt fényes nappal, kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt. Ezzel az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra

- emelte ki.

Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállítása érdekében

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

 

 

