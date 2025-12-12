Orbán Viktor: Ez minden határon túlmegy!

"A migráció ügyében sok mindent kitalált már Brüsszel, de ez minden határon túlmegy"- jelentette be pénteken a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor szerint sok minden volt már migrációs ügyben, de ilyen még nem / Fotó: MW

Ezt mondta el Orbán Viktor

Itt egészen új helyzettel állunk szemben. Sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem volt. Abszurd, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi egymillió eurót. De ez mind délről jön. Ami most történt, az nyugatról támad. Ez egy teljesen új fejezet a migráció történetében. Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Azt döntötte az unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból mi hozzunk be Magyarországra migránsokat. Nyakunkba küldik őket nyugatról, és ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell

- mondta el Orbán Viktor, aki szerint a migrációs az áprilisi választásnak is fontos kérdése lesz.