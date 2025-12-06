Orbán Viktor: Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban!

Nagy sikerrel zajlott le Kecskeméten a teltházas Háborúellenes Gyűlés, ahol fontos témákról beszélt Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor – például arról, hogy miért kiemelten fontos a 2026-os választás.
Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban!
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a videóhoz, amiben bővebben is kifejti ezt:
