Menczer Tamás üzent Magyar Péternek: Nem a Borsot kell betiltani, Peti - Videó

Mint az ismert, Magyar Péter nekiment a Borsnak, miután a lap különszámban pro és kontra érvekkel megjelentettük a programját.

Menczer Tamás is kiállt a Bors mellett Fotó: Kocsis Zoltán

Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen többen prominens személy is kiállt a Bors mellett. Orbán Balázs, Deutsch Tamás és Bohár Dániel is fotózkodott a lap különszámával. Utánuk pedig most egy újabb prominens személy állt ki a Bors mellett. Menczer Tamás egy videót szentelt az ügynek, a Bors különszámát a kezében tartva üzent Magyar Péternek.

Nem a Borsot kell betiltani, Peti. A Tisza-adót és a tiszás megszorítócsomagot kell betiltani! Esetleg Tarr Zoltánt... Háborúellenes gyűlés, Szeged

- írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója.