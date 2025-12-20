„Magyarország nem a háborúra, hanem a békére készül” – A Háborúellenes Gyűlésen a honvédelmi miniszter világosan beszélt

Ruszin-Szendi Romulusz és pártja, a Tisza Párt is többször belengette már a kötelező sorkatonaság ötletét, ami sokakban komoly aggodalmat keltett. Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyértelműen fogalmazott: Magyarország a béke útján jár. A honvédelmi miniszter szerint a különbség világos: míg egyes európai országok és politikai erők pénzügyileg és emberileg is a háborúra készülnek, addig Magyarország célja a békét megőrző erő fenntartása.
A sorkatonaság újra és újra történő felvetése nem önmagában áll, hanem beleillik egy jól ismert mintázatba: a háborús felkészülés logikájába.
- fogalmazott a honvédelmi miniszter. Európa számos országában már túl vannak a háborúba sodródás több szakaszán: szankciós háború, gazdasági megszorítások, fegyverkezés felgyorsítása, és most jönne a katonai utánpótlás kérdése.
Ezzel szemben Magyarország más utat választott.
Mi nem megszorításokkal és kényszersorozással készülünk, hanem tudatos, előre megtervezett haderőfejlesztéssel.
– szögezte le a miniszter. Hozzátette: a magyar haderő modernizációja jóval a háború kitörése előtt elkezdődött, világos stratégia mentén.
Ennek eredményei ma már látványosak:
Magyarország ma a térség egyik legmodernebb haderejével rendelkezik
– emelte ki, hozzátéve: a toborzás is sikeres, nincs szükség kényszerre.
Mi azért építünk erős hadsereget, mert a békéhez erő kell.
– fogalmazott.
A kormány álláspontja tehát változatlan: nincs sorkatonaság, nincs háborús készülődés. Van viszont modern hadsereg, biztonság és békepárti politika.
