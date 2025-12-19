Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor Brüsszelből: "A közvetlen háborús veszélyt elkerültük"

EU-csúcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 06:33
BrüsszelOrbán Viktor
Nagy sikereket ért el a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.

"Az EU-csúcsnak vége. A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk. Nagy eredmény!" - üzente közösségi oldalán, az EU-csúcs után Orbán Viktor.

Mint ismert, Orbán Viktor azzal a céllal érkezett meg az EU-csúcsra, hogy elérje: Magyarország kimaradjon Brüsszel háborús készülődéséből, a fegyveres konfliktus pedig ne rójon terheket a magyarokra. Arról már a találkozó előtt beszámolt, hogy háttértárgyalásoknak köszönhetően az első csatát megnyerték, így az orosz vagyon kérdése lekerült a napirendről, azonban egy nagy csata még előttük áll, hiszen Brüsszel ezt követően úgy határozott: az Európai Unió közös hitelt venne fel a háború finanszírozására – aminek természetesen Magyarország is részese lenne. A csúcs utáni sajtótájékoztatón Orbán Viktor arról számolt be: szerencsére ez a terv is meghiúsult, így újabb sikert könyvelhetünk el.

Megmentettük a gyerekeinket meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba, hadikölcsön formájába küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállni. Ez a döntés a jövő generációit is tehermentesíti egy elhibázott háború finanszírozásától. A gyermekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része

 – magyarázta a miniszterelnök.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
