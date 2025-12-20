Háborúellenes Gyűlés: újabb fotókat mutatott Orbán Viktor

Mint az ismert, Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az eseményen Orbán Viktor nem beszédet mondott, hanem kérdésekre válaszolt a Lázárinfó keretein belül.
A kormányfő a rendezvény után is közzétett már képeket, most pedig egy újabb látványos fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán.
Sokan vagyunk, erősek vagyunk!
- írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
