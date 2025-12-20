Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés: újabb fotókat mutatott Orbán Viktor

Szeged
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 21:35
Háborúellenes GyűlésfotóOrbán Viktor
A közösségi oldalán mutatta meg őket a miniszterelnök.

Mint az ismert, Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az eseményen Orbán Viktor nem beszédet mondott, hanem kérdésekre válaszolt a Lázárinfó keretein belül.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor Fotó: mw

Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk!

A kormányfő a rendezvény után is közzétett már képeket, most pedig egy újabb látványos fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán.

Sokan vagyunk, erősek vagyunk!

- írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
