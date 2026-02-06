Orbán Viktor: "Ott találkozunk!"

Facebook-oldalán emlékeztetett mindenkit Orbán Viktor: a DPK következő Háborúellenes Gyűlése most szombaton, február 7-én lesz, méghozzá Szombathelyen. Emlékezetes: a miniszterelnök egy nappal az előző, hatvani, teltházas gyűlést követően, Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a következő helyszínt. Most pedig már egy gyűlésre kész kormányfő jelentkezett be a közösségi médiából:

"Szombathely, jövünk!" - olvasható a megosztott fotón, amely mellé a következő sorokat fűzte: