Orbán Viktor: "Ott találkozunk!"

Facebook-oldalán emlékeztetett mindenkit Orbán Viktor: a DPK következő Háborúellenes Gyűlése most szombaton, február 7-én lesz, méghozzá Szombathelyen. Emlékezetes: a miniszterelnök egy nappal az előző, hatvani, teltházas gyűlést követően, Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a következő helyszínt. Most pedig már egy gyűlésre kész kormányfő jelentkezett be a közösségi médiából:
"Szombathely, jövünk!" - olvasható a megosztott fotón, amely mellé a következő sorokat fűzte:
Holnap Háborúellenes gyűlés Szombathelyen! Ott találkozunk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.