Orbán Viktor: "Ott találkozunk!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 17:01
Irány Szombathely!

Facebook-oldalán emlékeztetett mindenkit Orbán Viktor: a DPK következő Háborúellenes Gyűlése most szombaton, február 7-én lesz, méghozzá Szombathelyen. Emlékezetes: a miniszterelnök egy nappal az előző, hatvani, teltházas gyűlést követően, Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a következő helyszínt. Most pedig már egy gyűlésre kész kormányfő jelentkezett be a közösségi médiából:

"Szombathely, jövünk!" - olvasható a megosztott fotón, amely mellé a következő sorokat fűzte:

Holnap Háborúellenes gyűlés Szombathelyen! Ott találkozunk!

 

