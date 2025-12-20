Szalai Zoltán a Háborúellenes Gyűlésen: Az igazság és a valóság a mi oldalunkon áll

A Szegeden megrendezésre került Háborúellenes Gyűlésen ismét hatalmas tömeg gyűlt össze. A színpadon zajló panelbeszélgetés során Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Kiss-Rigó László szegedi püspök, prof. dr. Dux László kutatóorvos, a Gál Ferenc Egyetem rektora és Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója is egyetértett abban, hogy a magyar népnek meglehetősen nagy igénye van a szabadságra - írja a Ripost.

Rengetegen gyűltek össze a szegedi Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw /

Ezért is kiemelten fontos napjainkban a békére való törekvés. Mint ahogy azt Szalai Zoltán megfogalmazta: