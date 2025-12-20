Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szalai Zoltán a Háborúellenes Gyűlésen: Az igazság és a valóság a mi oldalunkon áll

szalai zoltán
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 12:40
Háborúellenes GyűlésSzeged
Fontos gondolatot fogalmazott meg a Háborúellenes Gyűlésen.
Bors
A szerző cikkei

A Szegeden megrendezésre került Háborúellenes Gyűlésen ismét hatalmas tömeg gyűlt össze.  A színpadon zajló panelbeszélgetés során Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Kiss-Rigó László szegedi püspök, prof. dr. Dux László kutatóorvos, a Gál Ferenc Egyetem rektora és Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója is egyetértett abban, hogy a magyar népnek meglehetősen nagy igénye van a szabadságra - írja a Ripost.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Rengetegen gyűltek össze a szegedi Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw / 

Ezért is kiemelten fontos napjainkban a békére való törekvés. Mint ahogy azt Szalai Zoltán megfogalmazta:

 Nagyon fontos az igazság és a valóság, és mind a kettő a mi oldalunkon áll.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu