"Még gyönyörködöm egy kicsit" - Rákay Philipnek elcsuklott a hangja, egy gombostűt sem lehet leejteni Szegeden

A legnagyobb Háborúellenes Gyűlés kezdődött el Szegeden. A műsorvezető, Rákay Philip hangja el is csuklott, amikor a tömegre nézett. Mint mondta, olyan jó egy kicsit még gyönyörködni abban, mennyien sokan gyűltek össze.

szabó zsófi rákay philip

Fotó: MW

A vajdaságból is érkeztek magyarok, akik lengő zászlóval jelezték jelenlétüket.