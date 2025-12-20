"Még gyönyörködöm egy kicsit" - Rákay Philipnek elcsuklott a hangja, egy gombostűt sem lehet leejteni Szegeden

A legnagyobb Háborúellenes Gyűlés kezdődött el Szegeden. A műsorvezető, Rákay Philip hangja el is csuklott, amikor a tömegre nézett. Mint mondta, olyan jó egy kicsit még gyönyörködni abban, mennyien sokan gyűltek össze.
A vajdaságból is érkeztek magyarok, akik lengő zászlóval jelezték jelenlétüket.
