"Még gyönyörködöm egy kicsit" - Rákay Philipnek elcsuklott a hangja, egy gombostűt sem lehet leejteni Szegeden

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 11:33 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 12:16
Még a kezdés is csúszott Szegeden, hiszen a Háborúellenes Gyűlésre annyian érkeztek, hogy a beengedés miatt nem tudtak pontosan kezdeni.

A legnagyobb Háborúellenes Gyűlés kezdődött el Szegeden. A műsorvezető, Rákay Philip hangja el is csuklott, amikor a tömegre nézett. Mint mondta, olyan jó egy kicsit még gyönyörködni abban, mennyien sokan gyűltek össze.

Fotó: MW

A vajdaságból is érkeztek magyarok, akik lengő zászlóval jelezték jelenlétüket.

 
 
Fotó: MW

 

 

