Deák Dániel: Orbán Viktort igazolják az elmúlt napok eseményei, Európa tényleg háborúra készül

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 09:23
Deák DánielháborúEurópaOrbán Viktor
Ahogy arról a Bors már beszámolt, Győr, Nyíregyháza és Kecsemét után december 13-án negyedik alkalommal is megrendezésre kerül a Háborúellenes Gyűlés.
Ezúttal Mohácson találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok, az eseményen pedig ezúttal is beszédet mond majd Orbán Viktor. 

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: MW

A közelgő Háborúellenes Gyűléssel kapcsolatban Deák Dániel a Facebook-oldalán most arról számolt be, hogy Mohácson folytatódik az országjárás, ahol Orbán Viktor ismét felszólal, akit az elmúlt napok eseményei sajnos igazoltak. Európa tényleg háborúra készül, a NATO főtitkára egyenesen arról beszélt, hogy olyan háború jön, amilyet nagyapáink óta nem látott a világ.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője bejegyzésében így fogalmaz:

Így még indokoltabbá váltak ezek a háborúellenes gyűlések, ahol a békepárti patrióta erők megmutatják, hogy sokan vannak, és ellenállnak a háborúpárti nyomásnak.

Orbán Viktor egy igen nehéz EU-csúcs előtt áll, jövő héten ugyanis Brüsszelben Ukrajna és a háború finanszírozása lesz napirenden. Ursula von der Leyenék már a belga miniszterelnököt is megfenyegették: ha nem áll be a sorba, szankciók jönnek vele szemben is.

A miniszterelnök várhatóan beszél majd arról, mit szeretne elérni az EU-csúcson, de szokás szerint minden aktuális belpolitikai és külpolitikai kérdést részletesen értékel. A mai mohácsi kiállás is erőt ad majd neki ahhoz, hogy mindent bevetve védje a magyarok érdekeit.

Én már úton vagyok Mohácsra, a helyszínről tudósítok majd, de a Patrióta is élőben közvetíti a rendezvényt! 

Deák Dániel szerint Orbán Viktor egy igen nehéz EU-csúcs előtt áll a színpadra Mohácson

