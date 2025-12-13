Deák Dániel: Orbán Viktort igazolják az elmúlt napok eseményei, Európa tényleg háborúra készül

Így még indokoltabbá váltak ezek a háborúellenes gyűlések, ahol a békepárti patrióta erők megmutatják, hogy sokan vannak, és ellenállnak a háborúpárti nyomásnak.

Orbán Viktor egy igen nehéz EU-csúcs előtt áll, jövő héten ugyanis Brüsszelben Ukrajna és a háború finanszírozása lesz napirenden. Ursula von der Leyenék már a belga miniszterelnököt is megfenyegették: ha nem áll be a sorba, szankciók jönnek vele szemben is.

A miniszterelnök várhatóan beszél majd arról, mit szeretne elérni az EU-csúcson, de szokás szerint minden aktuális belpolitikai és külpolitikai kérdést részletesen értékel. A mai mohácsi kiállás is erőt ad majd neki ahhoz, hogy mindent bevetve védje a magyarok érdekeit.

Én már úton vagyok Mohácsra, a helyszínről tudósítok majd, de a Patrióta is élőben közvetíti a rendezvényt!