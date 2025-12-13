Deák Dániel: Orbán Viktort igazolják az elmúlt napok eseményei, Európa tényleg háborúra készül

Ezúttal Mohácson találkoznak a hazájukért és tenni akaró polgárok, az eseményen pedig ezúttal is beszédet mond majd Orbán Viktor.
A közelgő Háborúellenes Gyűléssel kapcsolatban Deák Dániel a Facebook-oldalán most arról számolt be, hogy Mohácson folytatódik az országjárás, ahol Orbán Viktor ismét felszólal, akit az elmúlt napok eseményei sajnos igazoltak. Európa tényleg háborúra készül, a NATO főtitkára egyenesen arról beszélt, hogy olyan háború jön, amilyet nagyapáink óta nem látott a világ.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője bejegyzésében így fogalmaz:
Így még indokoltabbá váltak ezek a háborúellenes gyűlések, ahol a békepárti patrióta erők megmutatják, hogy sokan vannak, és ellenállnak a háborúpárti nyomásnak.
Orbán Viktor egy igen nehéz EU-csúcs előtt áll, jövő héten ugyanis Brüsszelben Ukrajna és a háború finanszírozása lesz napirenden. Ursula von der Leyenék már a belga miniszterelnököt is megfenyegették: ha nem áll be a sorba, szankciók jönnek vele szemben is.
A miniszterelnök várhatóan beszél majd arról, mit szeretne elérni az EU-csúcson, de szokás szerint minden aktuális belpolitikai és külpolitikai kérdést részletesen értékel. A mai mohácsi kiállás is erőt ad majd neki ahhoz, hogy mindent bevetve védje a magyarok érdekeit.
Én már úton vagyok Mohácsra, a helyszínről tudósítok majd, de a Patrióta is élőben közvetíti a rendezvényt!
