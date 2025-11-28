Deák Dániel: Orbán Viktort minden nagyhatalom szívesen fogadja, míg Ursula von der Leyennel szóba sem állnak

Orbán Viktor hajnalban elindult Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd Magyarország energiaellátásáról és természetesen a háború lezárásáról. Mindezt egy igen intenzív időszakban, hiszen az amerikaiak és az oroszok ezekben a napokban tárgyalnak a béketerv kidolgozásáról - közölte a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteken a Facebook-oldalán.

Deák Dániel azt írta, hogy a magyar kormányfő nemzetközi tekintélyét jól mutatja, hogy ma az egész EU-ban ő az egyetlen olyan vezető, akit minden nagyhatalom szívesen fogad, így Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is.

Ursula von der Leyennek ezzel ellentétben még Washingtonban sem fogadják, Pekingben megalázó módon bántak vele legutóbb, míg Moszkvával szóba sem állnak

- zárta bejegyzését.