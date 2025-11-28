Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Deák Dániel: Orbán Viktort minden nagyhatalom szívesen fogadja, míg Ursula von der Leyennel szóba sem állnak

Deák Dániel: Orbán Viktort minden nagyhatalom szívesen fogadja, míg Ursula von der Leyennel szóba sem állnak

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 07:10
energiaUrsula von der LeyenDeák DánielMoszkva
Fontos bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán Deák Dániel.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor hajnalban elindult Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd Magyarország energiaellátásáról és természetesen a háború lezárásáról. Mindezt egy igen intenzív időszakban, hiszen az amerikaiak és az oroszok ezekben a napokban tárgyalnak a béketerv kidolgozásáról - közölte a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteken a Facebook-oldalán.

Deák Dániel azt írta, hogy a magyar kormányfő nemzetközi tekintélyét jól mutatja, hogy ma az egész EU-ban ő az egyetlen olyan vezető, akit minden nagyhatalom szívesen fogad, így Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is. 

Ursula von der Leyennek ezzel ellentétben még Washingtonban sem fogadják, Pekingben megalázó módon bántak vele legutóbb, míg Moszkvával szóba sem állnak

- zárta bejegyzését. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu