Orbán Balázs: Az amerikai félnek is fontos, hogy a háborúpárti kör ne értesüljön a békepárti szervezkedés terveiről

Szent-Iványi István volt EP-képviselő szerint a Fehér Ház a magyar–amerikai csúcsot a legalacsonyabb szinten kezelte – ezt a következtetést abból vonta le a szakértő, hogy a Fehér Ház honlapján minden más aznapi tárgyalásról részletesebben beszámoltak, mint a csúcstalálkozóról – hívja fel rá a figyelmet Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója azonban kiemelte:

Ott voltam – és ennek éppen az ellenkezője történt. Mielőtt a tárgyalás elkezdődött volna, az amerikai fél a szemem láttára küldte ki a leiratot készítőket a teremből. Az adminisztráció egyik magas rangú képviselője világossá tette, hogy miért történik ez: erre azért van szükség, mert komoly dolgokról, többek között az orosz–ukrán háború lezárásáról akarnak beszélni.

Orbán Balázs Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy így is történt.

Erről is hosszan beszéltünk. Úgy látszik, hogy az amerikai félnek is fontos, hogy a háborúpárti kör ne értesüljön a békepárti szervezkedés terveiről, meg nekünk is. Szent-Iványi István és a kör többi tagja pedig kinn morcoskodhatnak tovább

– tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.