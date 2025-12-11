Orbán Viktor eddig nem látott felvételeket osztott meg

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges, eddig nem látott felvételeket osztott meg a december 6-án megrendezett, kecskeméti Háborúellenes Gyűlésről.
Az eddig nem látott felvételek. Most szombaton újra találkozunk, Mohácson!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
