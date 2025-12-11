Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor eddig nem látott felvételeket osztott meg

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 19:40
kecskemétHáborúellenes Gyűlés
Teltház várta Orbán Viktort a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges, eddig nem látott felvételeket osztott meg a december 6-án megrendezett, kecskeméti Háborúellenes Gyűlésről.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Csiszár Jenő Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW

Az eddig nem látott felvételek. Most szombaton újra találkozunk, Mohácson! 😎

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

