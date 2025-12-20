Háborúellenes Gyűlés: hatalmas adomány gyűlt össze az eladott termékekből

December 20-án került megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Szegeden. Ekkor felidézték, ahogy a még négy héttel ezelőtt, Győrben tartott eseményen bejelentette a két műsorvezető, Rákay Philip és Szabó Zsófi, hogy a DPK webshopjából befolyt teljes összeget a közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági kampányának ajánlják fel.
Most Rákay Fhilip örömmel jelentette be, hogy a beérkezett összeg igen jó helyre került: 50 milliót forinttal sikerült támogatni a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket.
