Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Háborúellenes Gyűlés: hatalmas adomány gyűlt össze az eladott termékekből

háborúellenes gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 12:14 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 12:16
szabó zsófirákay philipbejelentés
Nemrég megtették a bejelentést.
Bors
A szerző cikkei

December 20-án került megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Szegeden. Ekkor felidézték, ahogy a még négy héttel ezelőtt, Győrben tartott eseményen bejelentette a két műsorvezető, Rákay Philip és Szabó Zsófi, hogy a DPK webshopjából befolyt teljes összeget a közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági kampányának ajánlják fel. 

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Hatalmas bejelentést tettek a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw

Háborúellenes Gyűlés: nem semmi össze gyűlt össze, jótékony célra

Most Rákay Fhilip örömmel jelentette be, hogy a beérkezett összeg igen jó helyre került: 50 milliót forinttal sikerült támogatni a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu