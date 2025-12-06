Itt nézheted élőben a Háborúellenes Gyűlést

Győr és Nyíregyháza után Kecskeméten is lesz Háborúellenes Gyűlés, rengeteg embert várnak a helyszínre, hiszen ismét fontos, mindenkit érintő témákról lesz szó, ráadásul Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is tiszteletét teszi az eseményen, ami minden bizonnyal most is teltházas lesz.

Fotó: dpkor.hu

Sokan sajnos nem lehetnek ott személyesen a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen, így online fogják figyelemmel kísérni az eseményt, aminek az élő közvetítését ma (december 6-án) 10:30-tól lehet követni a HírTV YouTube-csatornáján: