Itt nézheted élőben a Háborúellenes Gyűlést

Győr és Nyíregyháza után Kecskeméten is lesz Háborúellenes Gyűlés, rengeteg embert várnak a helyszínre, hiszen ismét fontos, mindenkit érintő témákról lesz szó, ráadásul Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is tiszteletét teszi az eseményen, ami minden bizonnyal most is teltházas lesz.
Sokan sajnos nem lehetnek ott személyesen a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen, így online fogják figyelemmel kísérni az eseményt, aminek az élő közvetítését ma (december 6-án) 10:30-tól lehet követni a HírTV YouTube-csatornáján:
