Milyen érzés Orbán Viktort kérdezni? – Andor Évától valódi kulisszatitkokat tudtunk meg

Andor Éva a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnökkel való beszélgetése után avatott be minket a részletekbe. Milyen, amikor a miniszterelnök ül az emberrel szemben? Andor Éva elárulta, hogy izgult, mert élete első interjúját készítette Magyarország miniszterelnökével, ráadásul váratlanul érte a felkérés.
Andor Éva őszintén beszélt arról, hogy mennyire koncentrálnia kellett, mert annyira meggyőző az, ahogyan a miniszterelnök felvázolja a vízióját, hogy könnyű a lenyűgözött hallgató szerepébe átcsúszni.
Közben végig koncentrálnom kellett, nehogy kizökkenjek. A miniszterelnök ugyanis olyan mélységekig bontotta ki a gondolatait, hogy az ember könnyen belezuhan. Amikor válaszolni kezdett, valódi víziót rajzolt fel: összefüggések, háttér. Volt egy pillanat, amikor azon kaptam magam, hogy csak hallgatom – pedig ilyenkor már fejben kell tartani a következő kérdést. Végül könnyű dolgom volt: egyszerűen követtem a gondolatmenetét.
A háború kérdése kiemelt helyen szerepelt a miniszterelnök gondolatmenetében. Andor Éva egyetért a miniszterelnökkel abban, hogy a migráció mellett a háború ma a legfontosabb kérdés, ami a legnagyobb hatással van az életünkre.
Vannak, akiknek a fejében a háború már csak egy videojáték szintjén létezik.
- nyilatkozta Andor Éva a Borsnak.
Pedig ez a valóságban zajlik. Emberek halnak meg. Soha nem éltem át háborút, és remélem, nem is fogok. Nem akarok olyan háborút átélni, amit nagyapáink, dédapáink vívtak. Hiába beszél erről a NATO főtitkár.
- zárta gondolatait Andor Éva.
