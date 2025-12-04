Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Vége van az ősznek, a Fidesz látszik nyerőnek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 13:53 / FRISSÍTÉS: 2025. december 04. 13:55
Az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján egyértelműen fordult a nyár előtti trend: a novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került.
A trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat, a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar-amerikai-orosz megállapodások, valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések. A Tisza Párt részéről ezzel szemben egy valóban alaposan előkészített, de eltitkolt, radikális baloldali adóemelési javaslatcsomagtól volt hangos a november, mely többek között SZJA-emelést, a családtámogatások redukálását és privatizált nyugdíjrendszert irányoz elő. 

A novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Ez mutatja a két oldal közötti dimenzionális különbséget, hisz Magyar Péter tervei alapjaiban ásnák alá a munkaalapú, családbarát és a nyugdíjak kiszámítható emelésére épülő társadalmi modellt. Mindeközben Orbán Viktor Washingtonban és Moszkvában is képes volt biztosítani a rezsicsökkentés fenntartását, és a világpolitikai színpadon érdemi szereplőként tudott közvetíteni a nagyhatalmak között, hogy közelebb kerüljenek az Ukrajnában dúló konfliktus lezárásához. Emellett a vizsgált időszakban publikált közvélemény -kutatások - így a Központé, mely 48-41-es Fidesz-előnyt mért novemberben - is azt igazolják, hogy a jobboldal stabilizálni tudta vezető pozícióját, míg Magyar Péterék nem voltak képesek új szimpatizánsokat begyűjteni. A kommunikációs térben a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlései mellett az ATV-nek adott interjújával is komoly figyelmet keltett - baloldali kihívója pedig a hónap elején az adatszivárgási botrány miatt robogott a politikai vakvágányon, melyből a tervezett kitörési pont a jelöltállítás volt, de végül a jelöltek baloldali múltja miatt ez is magyarázkodásba torkollott.

Kevesebb mint 130 nap van hátra a 2026-os magyarországi parlamenti választások első lehetséges időpontjáig, melynek közelsége törvényszerűen fokozódó versenyhelyzetet és intezívebbé váló politikai mobilizációt indukál. Az ősz utolsó hónapja volt az, amelyben a legmarkánsabban kirajzolódott, hogy melyik pártot hirdethetjük a hónap, így az ősz nyertesének is. Folytatódott ugyanis a Tisza Párt lendületvesztését és a jobboldal lendületszerzését erősítő trend. A közvélemény-kutatások adatai azt mutatják, hogy Magyar Péterék elértek egy üvegplafont, és nem képesek több választót megszólítani, a középen állók pedig kockázatot látnak bennük, többek között a társadalom gyakorlatilag minden rétege számára brutális megszorításokat hordozó adócsomag nyilvánosságra kerülése nyomán.

Az elemzés az őszi politikai szezon harmadik hónapjának eseményeit vizsgálja - írja az alapjogokert.hu.

 

